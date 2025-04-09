Скандал вокруг ресторана "Дача" в Одессе — заявление прокуратуры

Скандал вокруг ресторана Дача в Одессе — разъяснение прокуратуры
Страсти вокруг ресторана "Дача" в Одессе не утихают. Владелец Сава Либкин заявляет о попытках рейдерского захвата его бизнеса. В свою очередь прокуроры парируют — действуют в интересах государства и никаких других подоплек нет.
Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.
Территория санатория
Так, согласно документам, ресторан "Дача" находится на территории Государственного санатория имени В.П. Чкалова, парк которого имеет статус памятника садово-паркового искусства. При этом, как уверяют в прокуратуре, собственнику общепита это не помешало безосновательно приобрести почти гектар земли на этом участке.
Приобрели безосновательно
Еще в 2004 году ООО "Драйв-Ин" арендовало помещение санатория площадью 195 кв.м. Через несколько лет площадь была увеличена до 350 кв.м. А в 2018 году благодаря договору, заключенному с региональным отделением Фонда госимущества, компания приобрела 49% здания — 350 кв. м. И это, несмотря на то, что данное строение является частью объекта культурного наследия и по закону не подлежит приватизации. Кроме того, вся недвижимость там может находиться исключительно в собственности государства. Поэтому Одесская областная прокуратура внесла иск о признании договора недействительным.
"Отдельного внимания заслуживает земельный участок площадью 0,7692 га. На этой территории расположены летняя площадка ресторана "Дача", беседки, детская площадка, зеленые насаждения, подпорные стенки и тому подобное. Однако ни одного правоустанавливающего документа на пользование землей у компании нет", — говорится в сообщении прокуратуры.
Добавим, в феврале 2025 года санаторий им. Чкалова обратился в полицию с заявлением о самовольном захвате указанного земельного участка, что привело к открытию уголовного дела.
Напомним, недавно мы писали о расследовании прокуратуры в отношении подрядчика, который присвоил средства. А также о чиновнике Киевводфонда, который потратил все деньги.
Читайте Новини.LIVE!