Скандал вокруг ресторана "Дача" в Одессе — заявление прокуратуры

Ресторан "Дача". Фото иллюстартивное: tripadvisor

Страсти вокруг ресторана "Дача" в Одессе не утихают. Владелец Сава Либкин заявляет о попытках рейдерского захвата его бизнеса. В свою очередь прокуроры парируют — действуют в интересах государства и никаких других подоплек нет.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Территория санатория

Так, согласно документам, ресторан "Дача" находится на территории Государственного санатория имени В.П. Чкалова, парк которого имеет статус памятника садово-паркового искусства. При этом, как уверяют в прокуратуре, собственнику общепита это не помешало безосновательно приобрести почти гектар земли на этом участке.

Приобрели безосновательно

Еще в 2004 году ООО "Драйв-Ин" арендовало помещение санатория площадью 195 кв.м. Через несколько лет площадь была увеличена до 350 кв.м. А в 2018 году благодаря договору, заключенному с региональным отделением Фонда госимущества, компания приобрела 49% здания — 350 кв. м. И это, несмотря на то, что данное строение является частью объекта культурного наследия и по закону не подлежит приватизации. Кроме того, вся недвижимость там может находиться исключительно в собственности государства. Поэтому Одесская областная прокуратура внесла иск о признании договора недействительным.

"Отдельного внимания заслуживает земельный участок площадью 0,7692 га. На этой территории расположены летняя площадка ресторана "Дача", беседки, детская площадка, зеленые насаждения, подпорные стенки и тому подобное. Однако ни одного правоустанавливающего документа на пользование землей у компании нет", — говорится в сообщении прокуратуры.

Добавим, в феврале 2025 года санаторий им. Чкалова обратился в полицию с заявлением о самовольном захвате указанного земельного участка, что привело к открытию уголовного дела.

Напомним, недавно мы писали о расследовании прокуратуры в отношении подрядчика, который присвоил средства. А также о чиновнике Киевводфонда, который потратил все деньги.