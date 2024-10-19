Затори на трасі Одеса-Рені: черги на кордоні з Молдовою та Румунією

Варто сідати за кермо негайно — на трасі Одеса-Рені збираються затори
Сьогодні вранці, 19 жовтня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються великі затори через наплив транспорту на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільші затримки зафіксовані поблизу КПП і села Маяки та в Орлівці. Водіям слід поспішити з виїздом за кордон, щоб уникнути довгих очікувань під час руху.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Скупчення автомобілів спостерігається біля села Маяки та контрольно-пропускного пункту на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає понад кілометр, а рух значно сповільнений.
Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори. Рух позначено на картах помаранчевим кольором.
Затори до Орлівки
Хоча на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксуються невеликі затримки, вони не мають критичного впливу на трафік. Проте на пункті пропуску "Орлівка" велика черга на виїзд до Румунії.
На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.
Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.
Нагадаємо, на сьогодні в Одесі оголосили штормове попередження через заморозки.
Також ми повідомляли, що з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.
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