Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: поліція затримала водія фури, постраждало 13 людей

Поліцейський і затриманий водій. Фото: поліція Одещини

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Поліція затримала 26-річного водія вантажівки MAN, який, за попередніми даними, спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ—Одеса. Також стало відомо про збільшення кількості постраждали до 13 осіб.

Про це поліція повідомила на офіційному сайті, передає Новини.LIVE.

Поліція затримала водія вантажівки, причетного до ДТП в Одесі

За даними правоохоронців, аварія сталася вранці 9 липня на 354-му кілометрі автодороги поблизу села Одаї. Попередньо встановлено, що 55-річний водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz був змушений зупинитися через технічну несправність. У цей момент у задню частину автобуса врізалася вантажівка MAN, яка рухалася в попутному напрямку. Від сильного удару маршрутка перекинулася. Унаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир мікроавтобуса.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, загальна кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Дванадцятьох із них госпіталізували, ще одному потерпілому медики надали допомогу амбулаторно.

Кількість постраждалих унаслідок аварії збільшилась. Фото: Telegram/Олег Кіпер

За його словами, троє постраждалих перебувають у важкому стані, ще дев'ятеро — у стані середньої тяжкості. Серед госпіталізованих є семеро неповнолітніх.

Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння — вони були тверезими. Водія вантажівки затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

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