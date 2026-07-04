Спека в Одесі: в міськраді пояснили, навіщо поливають дороги

Полив клумб в Одесі. Фото ілюстративне: ЖКС Одеси

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Про це йдеться у відповіді КП "Міські дороги" на інформаційний запит Новини.LIVE.

Відповідь КП "Міські дороги". Фото: Новини.LIVE

Відповідь КП "Міські дороги". Фото: Новини.LIVE

Миття доріг в Одесі

За інформацією підприємства, нині на балансі перебувають 25 поливально-мийних машин, і всі вони залучені до роботи в літній період. Полив і миття дорожнього покриття проводять на вулицях, які перебувають на балансі підприємства. Роботи виконують переважно вранці та у години найбільшої спеки, коли температура повітря й асфальту є найвищою.

У КП пояснили, що рішення про полив приймають саме під час аномально високих температур. Це допомагає знизити температуру дорожнього покриття, зменшити кількість пилу, покращити санітарний стан вулиць та продовжити строк служби асфальтобетонного покриття. Насамперед поливають магістральні вулиці, дороги з інтенсивним рухом транспорту, транспортні розв'язки, мости та шляхопроводи.

Скільки води витрачають

Окремо комунальники наголосили, що для цих робіт не використовують питну воду. Полив здійснюють виключно технічною водою, яка відповідає вимогам чинного законодавства. Залежно від сезону підприємство використовує від 300 до 11 тисяч кубометрів технічної води на місяць.

Також у КП зазначили, що під час тривалих періодів аномальної спеки можуть збільшувати кількість рейсів поливально-мийної техніки та інтенсивність виконання робіт. Водночас закуповувати додаткові машини наразі не планують — підприємство працює наявними силами та технікою.

Аномальна спека в Одесі

Останніми днями через аномальне тепло в Україні одесити ділилися своїми лайфхаками, як пережити спеку. Хтось обирає кондиціонер і прохолодні приміщення, хтось більше п'є води чи змінює харчування, а дехто просто намагається не виходити з дому в розпал дня.

Відпочинок в Одесі: оренда житла

Раніше Новини.LIVE повідомляли й про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Також Новини.LIVE писали, що на початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. Винайняти однокімнатну квартиру зараз коштує 13 тисяч гривень. Вартість оренди двокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень. Трикімнатні квартири здають у середньому за 25 тисяч гривень на місяць. Так, на оренду квартири у житловому комплексі "Восьма Перлина", що розташований за кілька хвилин від Аркадії, у туристки пішло 26 600 гривень за два тижні.