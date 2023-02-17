Споживання електроенергії в Одесі зростає: графіки відключень світла
В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє Укренерго.
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"Ремонтні бригади Укренерго працюють безперервно над усуненням мережевих обмежень на Одещині, які викликані значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян", — йдеться в повідомленні.
Графіки відключень світла
Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.
Оновлений графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку
Нагадаємо, 10 лютого, була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.