Графіки відключень світла в Одесі

Ремонтні роботи ще тривають

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

"Ремонтні бригади Укренерго працюють безперервно над усуненням мережевих обмежень на Одещині, які викликані значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян", — йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Оновлений графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку

Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку

Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку

Нагадаємо, 10 лютого, була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.