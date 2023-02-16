Дефіциту електроенергії в Україні немає, але на Одещині можливі відключення

В Одеській області продовжуються ремонтні роботи

Вже як п’яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. В Україні з’явився певний резерв потужності.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з'явився певний резерв потужності. Більш ніж половина електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС", — зазначив міністр.

Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп'янську та прилеглих районах. Вони були знеструмлені в результаті ворожих обстрілів.

Ситуація в енергосистемі Одещини

Тим часом на Одещині все ще спостерігається складна ситуація. У зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.

"На Одещині електроенергія не може постачатися від генерації до споживачів по зруйнованих магістральних міжобласних мережах НЕК ''Укренерго''. Тобто відбуваються мережеві обмеження. Саме через це в області застосовуються графіки відключень світла", — пояснюють у ДТЕК Одеські електромережі.

З 9 лютого на Одещині запрацювали в тестовому режимі нові графіки. За 6 днів їх роботи в Одесі та Одеському районі світло у клієнтів було в середньому 19 годин на добу. Мешканці Одеської області були зі світлом в середньому 22 години.

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Нагадаємо, 10 лютого була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об'єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.