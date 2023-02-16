Дефіциту електроенергії в Україні немає, але на Одещині можливі відключення

Дефіциту електроенергії в Україні немає, втім на Одещині можливі відключення світла, — Галущенко
Вже як п’яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. В Україні з’явився певний резерв потужності.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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"Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з'явився певний резерв потужності. Більш ніж половина електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС", — зазначив міністр.
Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп'янську та прилеглих районах. Вони були знеструмлені в результаті ворожих обстрілів.
Ситуація в енергосистемі Одещини
Тим часом на Одещині все ще спостерігається складна ситуація. У зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.
"На Одещині електроенергія не може постачатися від генерації до споживачів по зруйнованих магістральних міжобласних мережах НЕК ''Укренерго''. Тобто відбуваються мережеві обмеження. Саме через це в області застосовуються графіки відключень світла", — пояснюють у ДТЕК Одеські електромережі.
З 9 лютого на Одещині запрацювали в тестовому режимі нові графіки. За 6 днів їх роботи в Одесі та Одеському районі світло у клієнтів було в середньому 19 годин на добу. Мешканці Одеської області були зі світлом в середньому 22 години.
Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.
Нагадаємо, 10 лютого була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об'єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.