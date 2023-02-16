Дефицита электроэнергии в Украине нет, но в Одесской области возможны отключения

Дефицита электроэнергии в Украине нет, впрочем, в Одесской области возможны отключения света, — Галущенко
Уже в пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей. У Украины появился определенный резерв мощности.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
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"Сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, появился определенный резерв мощности. Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС", — отметил министр.
Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах. Они были обесточены в результате вражеских обстрелов.
Ситуация в энергосистеме Одесчины
Тем временем в Одесской области все еще наблюдается сложная ситуация. В связи с ремонтом сетей возможны стабилизационные отключения.
"На Одесчине электроэнергия не может поставляться от генерации к потребителям по разрушенным магистральным межобластным сетям НЭК Укрэнерго. То есть происходят сетевые ограничения. Именно поэтому в области применяются графики отключений света", — объясняют в ДТЭК Одесские электросети.
С 9 февраля в Одесской области заработали в тестовом режиме новые графики. За 6 дней их работы в Одессе и Одесском районе свет у клиентов был в среднем 19 часов в сутки. Жители Одесской области были со светом в среднем 22 часа.
Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.
Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.