В Одесі досі заборонено купатися в морі

Дівчинка п'є воду з джерела. Фото: pixabay

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. У Чорному морі зареєстровано присутність холероподібних вібріонів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Стан питної води

Згідно з даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", результати аналізу 2 зразків питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 зразків на санітарно-хімічні показники не виявили жодних відхилень від нормативів.

За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Стан води у Чорному морі

Спираючись на останні аналізи, у пробах морської води виявлено бактерії, які викликають захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема вібріони парагемолітікус в креветках.

В Одесі зараз діє заборона на купання у морі, а також заборонено вилов та споживання свіжої морської риби та інших водних біоресурсів. Також рекомендується утриматися від споживання риби невідомого походження. Ці обмеження і заходи введені з метою запобігання потенційним ризикам для здоров'я населення.

Нагадаємо, останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.