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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 11 липня

11 липня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 11 липня
Збір проб води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. У Чорному морі все ще заборонено купатись.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", під час моніторингу були відібрані 2 проби питної води для санітарно-мікробіологічного аналізу та 1 проба для санітарно-хімічного аналізу, і жодна з них не виявила нестандартних показників.

Згідно з результатами лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода відповідає гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Аналіз Чорного моря

Хоча протягом минулого тижня спостерігалося деяке поліпшення якості морської води за різними показниками, ця тенденція є тимчасовою. Результати залежать від погодних умов, таких як температура і напрямок вітру. Із морського дна можуть виділятись осади, а також забруднені водні маси можуть потрапляти зі сторони річки Дніпро. 

Все ще проводяться роботи з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, існує небезпека для населення, що пов'язана з відвідуванням пляжів та купанням в Чорному морі.

В цей час в Одесі діє заборона на купання в морі, вилов та споживання свіжої морської риби та інших водних біоресурсів. Також не рекомендується споживати рибу невідомого походження.

Нагадаємо, останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.

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