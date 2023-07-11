Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 11 июля

Сбор проб воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море все еще запрещено купаться.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Согласно информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", во время мониторинга были отобраны 2 пробы питьевой воды для санитарно-микробиологического анализа и 1 проба для санитарно-химического анализа, и ни одна из них не выявила нестандартных показателей.

Согласно результатам лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", питьевая вода отвечает гигиеническим требованиям, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Анализ Черного моря

Хотя в течение прошлой недели наблюдалось некоторое улучшение качества морской воды по разным показателям, эта тенденция временная. Результаты зависят от погодных условий, таких как температура и направление ветра. Со морского дна могут выделяться осадки, а также загрязненные водные массы могут попадать со стороны реки Днепр.

Все еще проводятся работы по ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС, существует опасность для населения, связанная с посещением пляжей и купанием в Черном море.

В настоящее время в Одессе действует запрет на купание в море, отлов и потребление свежей морской рыбы и других водных биоресурсов. Также не рекомендуется употреблять в пищу рыбу неизвестного происхождения.

Напомним, последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.