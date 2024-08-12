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Світла може не бути — енергетики розповіли про відключення в Одесі на завтра

12 серпня 2024 21:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла 13 серпня: яка ситуація на Одещині
Енергетики проводять роботи на об'єкті. Фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області у вівторок, 13 серпня, погодинні відключення електроенергії не прогнозуються. Однак у місті не виключені ремонтні роботи на електромережах. Також у разі великого навантаження на енергосистему країни, можуть запровадити екстрені відключення.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго. 

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Інформація про відключення світла на 13 серпня. Фото: Укренерго
Інформація про відключення світла на 13 серпня. Фото: Укренерго

Відключення світла на Одещині

Під час відключень графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантована наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі немає загрози відключення у світло-сірій зоні. Однак одеситів все одно закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. Зазначимо, що енергетики закликають користуватися технікою з 11:00 до 15:00.

Відключення світла Одеса, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

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