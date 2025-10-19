Відео
Україна
Головна Одеса Тарифи на вивіз сміття в Одесі — чи будуть зміни в листопаді

Тарифи на вивіз сміття в Одесі — чи будуть зміни в листопаді

Дата публікації: 19 жовтня 2025 19:25
Оновлено: 18:12
Тарифи на вивіз сміття в Одесі у листопаді
Тариф на вивіз сміття в Одесі в листопаді. Фото ілюстративне: freepik

У листопаді одесити платитимуть за вивіз сміття за старими тарифами. Підвищення наразі не планується, проте ситуація може змінитися, якщо зростуть витрати компаній. Нарізі ціни відрізняються залежно від району міста та оператора, який обслуговує територію.

Новини.LIVE розповідають, скільки платитимуть одесити за вивіз сміття з листопада.

Хто вивозить сміття в Одесі

В Одесі працюють чотири компанії, які ділять місто за районами.

  • Приморський район — "ТВ-Серрус"
  • Київський район — "Кліар-Сіті"
  • Суворовський район — "Еко-Ренесанс"
  • Хаджибейський район — КП "Одескомунтранс"

Скільки платитимуть мешканці

Вартість послуг затверджена міською владою й не змінювалася з серпня 2025 року. Тарифи різняться залежно від типу житла:

  • "Еко-Ренесанс": 35,49 грн для мешканців багатоповерхівок, 61,26 грн — для приватного сектору.
  • "Кліар-Сіті": 33,99 грн і 58,68 грн відповідно.
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн у багатоповерхівках, 60,07 грн у приватних будинках.
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн і 58,89 грн відповідно.

Попри стабільність, варто готуватися, що, якщо зростуть витрати на пальне чи утримання техніки, компанії зможуть ініціювати перегляд тарифів уже найближчими місяцями.

Нагадаємо, ми повідомляли скільки доведеться платити одеситам за тепло в листопаді. Також писали, яка вартість газу для бізнесу та населення в Одесі.

тарифи Одеса сміття Одеська область Новини Одеси платіжка
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
