Температура моря в Одесі не знижується: погода на завтра

Люди біля моря в Одесі. Фото: УНІАН

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі у неділю, 16 серпня, очікується суха та тепла погода, а температура морської води біля узбережжя становитиме +22...+23 °С. Опадів синоптики не прогнозують, хвилювання моря буде легким, а рівні моря залишатимуться безпечними. Найближчими днями погоду в регіоні визначатиме антициклон "Ralf".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 16 серпня

У неділю в Одесі буде мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °С, удень повітря прогріється до +26...+28 °С.

Погода на Одещині 16 серпня

По Одещині вночі прогнозують +13...+18 °С, місцями температура опуститься до +10 °С. У денні години буде +25...+30 °С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На автошляхах області видимість буде доброю. Небезпечних погодних явищ синоптики не прогнозують.

Вздовж узбережжя Одещини 16 серпня температура морської води становитиме +22...+23 °С. Хвилювання моря очікується легким, а його рівні залишатимуться безпечними.

Температура повітря на узбережжі вночі коливатиметься від +17 до +22 °С, удень — від +26 до +31 °С. Опадів не передбачається. Вітер вночі буде північно-східним, а вдень зміниться на південний, швидкість становитиме 6-11 м/с.

Антициклон "Ralf" на Одещині

Найближчими днями Одещина та морське узбережжя залишатимуться під впливом обширного антициклону "Ralf". Через високий атмосферний тиск та стійку повітряну масу синоптики очікують переважно спокійну малохмарну погоду без опадів.

Погода у найближчі дні. Фото: скриншот

Вітер буде слабким і переважно змінних напрямків. На морі прогнозують легке хвилювання та безпечні рівні. Температура морської води найближчими днями утримуватиметься на рівні +22...+23 °С. Згідно з графіком Українського гідрометеорологічного центру, у понеділок, 17 серпня, денна температура може піднятися до +32 °С, а вночі очікується близько +21 °С. Уже 18 серпня прогнозується помітне зниження температури та дощ: близько +19 °С удень і +20 °С вночі. На 19 серпня прогнозний графік показує близько +20 °С удень та +14 °С вночі.

Відпочинок біля моря

Раніше журналісти Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує відпочинок у Коблевому в серпні, що пропонують готелі за різний бюджет, де є генератори та укриття, і як зміняться ціни на початку вересня.

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