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Цілий район Одеси сьогодні залишився без води — адреси

8 липня 2024 12:19
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення води в Одесі сьогодні, 8 липня - адреси
Жителі Одеси залишились без води у понеділок. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 8 липня, у деяких жителів Малиновського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Розкидайлівська — усі будинки;
  • Колонтаївська — усі будинки;
  • Майстерська — усі будинки;
  • Олександра Кутузакія — усі будинки;
  • Ак. Ясиновського — усі будинки;
  • Ленселище — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Стан води на Одещині

Нагадаємо, у воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.

Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.

Додамо, у Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду. 

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