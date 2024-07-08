Відключення води в Одесі сьогодні, 8 липня - адреси

Цілий район Одеси сьогодні залишився без води — адреси
Сьогодні, 8 липня, у деяких жителів Малиновського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Розкидайлівська — усі будинки;
- Колонтаївська — усі будинки;
- Майстерська — усі будинки;
- Олександра Кутузакія — усі будинки;
- Ак. Ясиновського — усі будинки;
- Ленселище — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Стан води на Одещині
Нагадаємо, у воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.
Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.
Додамо, у Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду.
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