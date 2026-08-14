Цінники на АЗС Одеси рушили донизу: оновлена вартість

Вартість пального на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

Ситуація на автозаправних станціях Одеської області приємно дивує місцевих водіїв. Середня вартість популярних марок бензину впевнено пішла донизу, хоча дизель та автогаз тримають старі позиції. Водночас на окремих заправках досі є труднощі з наявністю дешевших марок пального.

Новини.LIVE дізналися, скільки коштує заправити бак 14 серпня та які мережі пропонують найвигідніші умови.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 14 серпня провідні мережі заправок встановили такі цінники:

WOG:

ДП Євро — 94.80 грн/л

ДП Mustang — 97.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UKRNAFTA:

92 — немає в наявності

95 — 78.90 грн/л

95 Energy — 81.90 грн/л

ДП — 89.90 грн/л

ОККО:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

A-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — 96.90 грн/л

ДП Євро — 93.90 грн/л

Водіям варто звертати увагу на розкид вартості між мережами. Наприклад, найдешевший звичайний А-95 можна знайти на UKRNAFTA за 78.90 грн/л, тоді як на WOG та ОККО він коштує 83.50 грн/л та 82.90 грн/л відповідно. З дизельним пальним ситуація схожа: на UKRNAFTA літр коштуватиме 89.90 грн/л, а преміальні пропозиції на WOG та ОККО сягають 96.90–97.80 грн/л. Бензин А-92 у мережі UKRNAFTA досі відсутній.

Середні ціни на пальне в Одеській області

За даними моніторингу на 14 серпня, середні показники в регіоні демонструють зниження вартості бензину:

Бензин А-95 преміум: 83.98 грн/л (знизився на -0.14 грн або -0.170%)

Бензин А-95: 81.08 грн/л (знизився на -0.10 грн або -0.123%)

Бензин А-92: 76.90 грн/л (без змін, 0.00%)

Дизельне паливо: 92.36 грн/л (без змін, 0.00%)

Газ автомобільний: 42.59 грн/л (без змін, 0.00%)

Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну

Серед основних операторів Одещини на 14 серпня зафіксовано такі ціни:

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 80.90 грн/л, А-95 — 78.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 95.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 78.90 грн/л, А-92 — 76.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 80.90 грн/л, А-95 — 78.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 94.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 77.99 грн/л, ДП — 89.99 грн/л, Газ — 41.49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 83.39 грн/л, ДП — 93.39 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

Як змінилися ціни протягом серпня

Якщо проаналізувати динаміку з початку серпня, на паливному ринку Одещини з'явився чіткий тренд на здешевлення бензину:

Бензин А-95+ (преміум) тривалий час тримався на позначці 84.41 грн/л, однак 13 серпня впав до 84.13 грн/л, а 14 серпня опустився ще нижче — до 83.98 грн/л.

Звичайний А-95 на початку місяця коштував 81.54–81.58 грн/л, потім довго запевнився на рівні 81.48 грн/л, а за останні дві доби просів спочатку до 81.18 грн/л, а тепер — до 81.08 грн/л.

Бензин А-92 також подешевшав: після тривалої стабільності на рівні 77.90 грн/л його середня ціна знизилася одразу до 76.90 грн/л.

Дизельне пальне після незначного зростання 4 серпня (з 92.18 до 92.46 грн/л) 13 серпня трохи подешевшало до 92.36 грн/л і залишається на цій позначці.

Автогаз виявився найстабільнішим — як піднявся 4 серпня з 42.54 грн/л до 42.59 грн/л, так і зафіксувався без змін до середини місяця.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі затвердити нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про застосування цін, встановлених для "Інфоксводоканалу" постановою НКРЕКП. При цьому пільги та право на субсидію для містян залишаться без змін.

Також Новини.LIVE писали, що водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.