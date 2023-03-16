У Чорному морі зафіксована нетипова активність кораблів рф, — Гуменюк
В Чорному морі 20 кораблів рф виведені на бойове чергування. Крім того, спостерігається велика кількість допоміжного флоту.
Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
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"Зафіксована нетипова активність і кількість корабельного угруповування. Наразі в Чорному морі перебувають 20 одиниць серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний. Якщо говорити по максимуму, то 28 ракет можуть бути, споряджені для запуску", — зазначила Наталя Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" додала, що загальна активність стосується розосередженням корабельного складу. Дуже багато одиниць допоміжного флоту. Ворог намагається демонструвати свою присутність максимально по Чорному морі.
Також, як зазначала Наталія Гуменюк, рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.
Нагадаємо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.
Тим часом минулої доби російські окупанти обстріляли місто Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів. Росіяни пошкодили будівлі. На щастя, люди не постраждали.