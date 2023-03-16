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В Черном море зафиксирована нетипичная активность кораблей рф, — Гуменюк

16 марта 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза ракетного удара – высокая
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море 20 кораблей россии выведены на боевое дежурство. Кроме того, наблюдается большое количество вспомогательного флота.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находятся 20 единиц среди которых 4 ракетоносителя, одна из них подводная. Если говорить по максимуму, то 28 ракет могут быть снаряжены для запуска", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что общая активность касается рассредоточением корабельного состава. Очень много единиц вспомогательного флота. Враг пытается демонстрировать свое присутствие максимально по Черному морю.

Также, как отмечала Наталья Гуменюк, россия держит свои ракетоносители в 100-150 км от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Между тем за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли город Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов. Россияне повредили строения. К счастью, люди не пострадали.

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