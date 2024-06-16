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У неділю одесити будуть без води — адреси відключень

16 червня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сотні одеситів залишилися сьогодні без води: причини
Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 16 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Ак. Корольова — усі будинки
  • вул. Євгенія Чикаленко — усі будинки
  • вул. Люстдорфська дорога — усі будинки
  • вул. Трамвайна — усі будинки
  • вул. Тролейбусна — усі будинки
  • вул. Архітекторська — усі будинки
  • вул. Ільфа і Петрова — усі будинки
  • вул. Академіка Глушка — усі будинки

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, в Одеській області сьогодні погодинні відключення електроенергії не будуть застосовуватися через зниження споживання у вихідний день. 

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Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
відсутність води

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