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У портах Великої Одеси зменшилася кількість суден на завантаженні

12 лютого 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У портах Великої Одеси зменшилася кількість суден на завантаженні
Судно з вантажем у морі. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 12 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також  значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 6 суден, ще 11 — у Чорноморську, та 3 — у Південному. Крім того, ще 11 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 9 суден.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу спостерігається черга з вантажних суден, які прямують до Дунайських портів. Наразі українським рукавом Дунаю через Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Кілію прямують понад 30 балкерів, які перевозять агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Також ми писали, що Росія продовжує мінування Чорного моря. Для цього ворог використовує авіацію, спрямовуючи тактичні літаки на шляхи проходження цивільних кораблів. Такі дії загарбників створюють загрозу для суден та безпеки мореплавців з багатьох країн. 

Додамо, на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси. 

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