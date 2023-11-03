У разі блекауту в одеській області відкриється близько 800 пунктів незламності, зараз їх укомплектовують —Кіпер

Люди в пункті незламності заряджають телефони та працюють. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

На сьогодні на Одещині з урахуванням безпосередньо й Одеси повністю готові 700 пунктів незламності. Ще близько 100 доукомплектовуються всім необхідним.

Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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На особистому контролі

Наразі ведеться копітка робота з підготовки пунктів незламності на випадки блекаутів на Одещині. За словами голови ОВА, це питання перебуває у нього на особистому контролі, і питання, які виникають у ході роботи, вирішуються тут і зараз.

"Перші дні, декілька днів, так дійсно ми забезпечені. Зрозуміло, що ми не можемо місяць альтернативно забезпечити область. Люди це також мають розуміти, і минула зима показала, що були проблеми. Ми проаналізували ці проблеми, ми робимо висновки", — зазначив Олег Кіпер.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Прозвітували та все

Вже були випадки, коли на нараді чиновники звітували про 100% готовності об'єкта, а за фактом все було інакше.

"Кажу: давайте перевірмо, як це в наявності. І от — виникли проблеми. З'ясувалося, що не все є, не все упорядковано, не так просто це все знайти. Але за тиждень вирівняли ситуацію, що треба — докупили," — сказав очільник області.

Одесити у пункті незламності. Фото: Новини.LIVE

Школяр на уроці у пункті незламності. Фото: Новини.LIVE

Простежити за всіма і кожним неможливо, тож голова ОВА робить ставку на людей. За його словами, якщо до процесу підключаться мешканці області та міста, то проблеми з пунктами незламності можна буде вирішувати набагато швидше.

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону в Одесі перевірили стан пунктів незламності. Наразі містян, за необхідності, готові прийняти 362 пункти, з яких 168 — комунальної власності.