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Одесити зможуть знайти у "Дії" адреси пунктів незламності

20 жовтня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити зможуть знайти у "Дії" адреси пунктів незламності
Застосунок "Дія" у смартфоні. Фото: Мінцифри
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відсьогодні в одеситів з'явилася можливість знайти найближчий пункт незламності у смартфоні. Відповідна функція з'явилася у застосунку "Дія", яка працюватиме у режимі офлайн. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

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Для того, щоб завжди мати перелік пунктів незламності у смартфоні необхідно:

  • оновити застосунок "Дія";
  • перейти у розділ "Послуги";
  • у категоріях обрати пункт "Мапа пунктів незламності";
  • завантажити необхідний регіон у переліку.
Мапа пунктів незламності в Одесі. Фото: скриншот

Зазначимо, що на мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської, а також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської. 

Нагадаємо, нещодавно в МВС назвали кількість пунктів незламності, які вже функціонують в Україні. На базі Державної служби надзвичайних ситуацій їх працює вже понад 1000 пунктів незламності. 

Також ми писали, що в Одеській області триває підготовка до опалювального сезону та можливих блекаутів. Наразі у регіоні вже готові до відкриття майже всі пункти незламності.

Додамо, Одеська область готова до опалювального сезону на 100%, але тепло в будинки планують дати до 1 листопада. Цієї зими майже 20% громад на Одещині перейшли на альтернативне паливо.

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