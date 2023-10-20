Одесити зможуть знайти у "Дії" адреси пунктів незламності

Застосунок "Дія" у смартфоні. Фото: Мінцифри

Відсьогодні в одеситів з'явилася можливість знайти найближчий пункт незламності у смартфоні. Відповідна функція з'явилася у застосунку "Дія", яка працюватиме у режимі офлайн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Для того, щоб завжди мати перелік пунктів незламності у смартфоні необхідно:

оновити застосунок "Дія";

перейти у розділ "Послуги";

у категоріях обрати пункт "Мапа пунктів незламності";

завантажити необхідний регіон у переліку.

Мапа пунктів незламності в Одесі. Фото: скриншот

Зазначимо, що на мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської, а також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської.

Нагадаємо, нещодавно в МВС назвали кількість пунктів незламності, які вже функціонують в Україні. На базі Державної служби надзвичайних ситуацій їх працює вже понад 1000 пунктів незламності.

Також ми писали, що в Одеській області триває підготовка до опалювального сезону та можливих блекаутів. Наразі у регіоні вже готові до відкриття майже всі пункти незламності.

Додамо, Одеська область готова до опалювального сезону на 100%, але тепло в будинки планують дати до 1 листопада. Цієї зими майже 20% громад на Одещині перейшли на альтернативне паливо.