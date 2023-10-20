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Одесситы смогут найти в "Дії" адреса пунктов несокрушимости

20 октября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы смогут найти в "Действии" адреса пунктов несокрушимости
Приложение "Действие" в смартфоне. Фото: Минцифры
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С сегодняшнего дня у одесситов появилась возможность найти ближайший пункт несокрушимости в смартфоне. Соответствующая функция появилась в приложении "Дія", которое будет работать в автономном режиме.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Для того чтобы всегда иметь перечень пунктов несокрушимости в смартфоне необходимо:

  • обновить приложение "Дія";
  • перейти в раздел "Услуги";
  • в категориях выбрать пункт "Карта пунктов несокрушимости";
  • скачать необходимый регион в списке.
Карта пунктов несокрушимости в Одессе. Фото: скриншот

Отметим, что на карте доступна информация о пунктах во всех областях, кроме Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской.

Напомним, недавно в МВД назвали количество пунктов несокрушимости, которые уже функционируют в Украине. На базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций их работает уже более 1000 пунктов несокрушимости.

Также мы писали, что в Одесской области идет подготовка к отопительному сезону и возможным блекаутам. Пока в регионе уже готовы к открытию почти все пункты несокрушимости.

Добавим, Одесская область готова к отопительному сезону на 100%, но тепло в дома планируют дать до 1 ноября. Этой зимой почти 20% общин в Одесской области перешли на альтернативное топливо.

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