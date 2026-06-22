Україна врятувала іноземний екіпаж судна після атаки РФ

Постраждалі від російської атаки. Фото: ВМС ЗС України

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Військово-морські сили ЗСУ провели рятувальну операцію після атаки російського безпілотника на іноземне цивільне судно. Внаслідок удару на борту виникла масштабна пожежа, один із членів екіпажу загинув.

Про це повідомляють ВМС ЗС України та віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Пожежа на судні VICTRESS

Під удар російського БпЛА потрапив суховантаж VICTRESS, що належить турецькому судновласнику та ходить під прапором Панами. Після атаки на борту спалахнула масштабна пожежа.

Палаюче судно. Фото: ВМС ЗС України

На судні перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

Члени екіпажу судна VICTRESS. Фото: ВМС ЗС України

З огляду на складну ситуацію та загрозу поширення вогню, екіпажі катерів ВМС ЗСУ провели евакуацію моряків. Восьмеро членів екіпажу вдалося врятувати, однак 58-річний кухар, громадянин Єгипту, загинув.

За словами Олексія Кулеби, цієї ночі російські сили також атакували судна під прапорами Палау та Белізу. У цих випадках екіпажі не постраждали, а пошкоджені судна змогли продовжити рух.

Українська сторона наголошує, що атаки на цивільне судноплавство є порушенням норм міжнародного морського права.

Новини.LIVE повідомляли, що увечері в неділю, 21 червня, російські війська атакували Одеський район балістичною ракетою "Іскандер". Під ударом опинилася територія одного із сільськогосподарських підприємств. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше троє отримали поранення.

Новини.LIVE інформували, що Одеська область і надалі перебуває під атакою російських безпілотників. У ніч на 21 червня дрони знову зайшли в регіон з боку Чорного моря. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура Ізмаїльського району.