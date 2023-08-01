У Чорному морі сім кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"

Військовий корабель у Чорному морі. Фото: google

У Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. Крім того, на бойовому чергуванні перебувають ракетоносії. Слід пам’ятати, що ситуація в акваторії зазвичай змінюється досить динамічно, тож в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 12 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, сьогодні вночі три безекіпажні катери нібито атакували російські розвідувальні кораблі в Чорному морі. В ЗСУ поки ніяк не коментували цю ситуацію, тим часом окупанти знайшли для себе привід "похвалитися".