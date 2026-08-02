В Одесі невідомий відкрив вогонь по ТЦК: чотири військовослужбовця поранено

Поліцейський за роботою. Ілюстративне фото: Нацполіція

Олександр Шорохов Редактор

В Одесі озброєний невідомий чоловік вчинив напад на представників ТЦК. Він відкрив прицільний вогонь із вогнепальної зброї по групі військовослужбовців безпосередньо посеред вулиці. Внаслідок цього четверо представників відомства зазнали поранень різного ступеня важкості. Наразі силовики готуються штурмувати помешкання, де забарикадувався нападник.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію місцевих пабліків та інформацію Нацполіції.

Обставини стрілянини

Нападник діяв вкрай стрімко і зненацька для оточуючих людей у спальному районі Черемушки.

"Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік", — заявили у Нацполіції.

Усіх чотирьох поранених представників ТЦК терміново евакуювали з місця події. Одного з них госпіталізовано з важким пораненням у спину.

Штурм житлового приміщення силовиками

Наразі поліція встановила квартиру, де забарикадувався стрілець. На місці працюють правоохоронні органи та екстрені служби, силовики готуються штурмувати помешкання, де забарикадувався нападник.

Як писали Новини.LIVE раніше, на Одещині викрили корупційну схему в ТІК. Начальник одного з відділів вимагав винагороду у вигляді талонів на дизельне пальне за зняття військовозобов'язаного з розшуку. Після передачі хабара посадовця затримали.

Також ми писали, що в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса та вимагали 6 тис. доларів.