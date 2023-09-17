Повітряні Сили оголосили про ракетну небезпеку на півдні

Ракетна небезпека на півдні: в Одесі оголошено повітряну тривогу
В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку на півдні України, тож варто перебувати в укритті до відбою.
Про це повідомили у Повітряний Силах ЗС України.
Де ще загроза
Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Донецька — ракетна небезпека!
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку", — йдеться у повідомленні військових.
Наразі відомо про вибухи в Очакові, Миколаївської області. В Одеській області у небі працює українська авіація.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, сьогодні вночі ворог двома хвилями атакував південь Одеської області дронами та ракетами. Також над регіоном було помічено розвідувальний БпЛА окупантів, який, ймовірно, коригував ракети.