Повітряні Сили оголосили про ракетну небезпеку на півдні

Ракета летить у повітрі. Фото: DEFENCE.UA

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку на півдні України, тож варто перебувати в укритті до відбою.

Про це повідомили у Повітряний Силах ЗС України.

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Скриншот з повідомленням. Фото: Повітряні сили ЗС України

Де ще загроза

Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Донецька — ракетна небезпека!

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку", — йдеться у повідомленні військових.

Наразі відомо про вибухи в Очакові, Миколаївської області. В Одеській області у небі працює українська авіація.

Карта повітряних тривог. Фото: AirAlert

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог двома хвилями атакував південь Одеської області дронами та ракетами. Також над регіоном було помічено розвідувальний БпЛА окупантів, який, ймовірно, коригував ракети.