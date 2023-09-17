Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ракетна небезпека на півдні: в Одесі оголошено повітряну тривогу arrow

Ракетна небезпека на півдні: в Одесі оголошено повітряну тривогу

17 вересня 2023 14:47
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Повітряні Сили оголосили про ракетну небезпеку на півдні
Ракета летить у повітрі. Фото: DEFENCE.UA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку на півдні України, тож варто перебувати в укритті до відбою. 

Про це повідомили у Повітряний Силах ЗС України. 

Читайте також:
Скриншот з повідомленням. Фото: Повітряні сили ЗС України

Де ще загроза

Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Донецька  — ракетна небезпека!

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку", — йдеться у повідомленні військових. 

Наразі відомо про вибухи в Очакові, Миколаївської області. В Одеській області у небі працює українська авіація. 

Карта повітряних тривог. Фото: AirAlert

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог двома хвилями атакував південь Одеської області дронами та ракетами. Також над регіоном було помічено розвідувальний БпЛА окупантів, який, ймовірно, коригував ракети.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз