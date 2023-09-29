Розклад руху автобусів для осіб з інвалідністю в Одесі на жовтень

Автобус для перевезення осіб з інвалідністю. Фото: google

В Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. Розклад буде актуальний станом на жовтень цього року.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Розклад руху автобусів для осіб з інвалідністю

1. Маршрут № 121

просп. Небесної Сотні: 08:54, 12:09, 15:24, 17:04;

вул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:09.

2. Маршрут № 145

вул. Висоцького: 06:22, 13:00, 16:20;

вул. Левітана: 08:00, 14:40, 18:00.

3. Маршрут № 146

вул. Ак. Вільямса: 07:10, 10:38, 14:06, 17:34;

вул. Давіда Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30,18:56.

4. Маршрут № 148

вул. Архітекторська : 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56;

просп. Українських Героїв: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43.

5. Маршрут № 149

вул. Ак. Вільямса: 08:00, 12:40, 18:40;

просп. Українських Героїв: 06:40, 11:30, 17:30.

6. Маршрут № 150

вул. Ак. Корольова: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00;

просп. Українських Героїв: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00.

7. Маршрут № 168

вул. М. Говорова: 07:30, 13:00, 18:10;

маг. "Копійка": 10:00, 15:30.

8. Маршрут № 175

Меморіал 411-ї батареї: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45, 21:20;

"Аптека Гаєвського": 09:15, 12:25, 15:40, 22:45.

9. Маршрут № 185

Меморіал 411-ї батареї: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30, 20:00;

"Аптека Гаєвського": 08:05, 11:50, 18:50, 21:30.

10. Маршрут № 191

Меморіал 411-ї батареї: 07:16, 08:45, 10:39, 13:59, 15:25, 17:19, 18:45;

Пересипський міст: 06:57, 09:00, 12:20, 13:42, 15:40, 19:00.

11. Маршрут № 198

вул. Нежданової (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15;

Аркадія: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10.

12. Маршрут № 201

вул. Миколи Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40;

ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05.

13. Маршрут № 208

вул. Шишкіна "Коледж нафтогазових технологій": 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30;

вул. Боровського: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

14. Маршрут № 220а

прос. Чорноморський: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;

Економічний університет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

15. Маршрут № 221

вул. Ак. Вільямса: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;

Новий ринок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

16. Маршрут 232а

вул. Ак. Вільямса: 08:15, 13:30, 17:30;

вул. Ак. Сахорова: 06:35, 11:00, 15:40.

17. Маршрут № 242

вул. Паустовського: 05:15, 07:30, 10:40, 16:00;

ООМЦ (лікарня Водників): 06:20, 09:20, 12:00, 17:40.

18. Маршрут № 250

вул. Ж.-Кюрі: 06:40, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00;

вул. Преображенська: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00.

19. Маршрут № 280

вул. Архітекторська: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55;

кладовище "Західне": 08:08, 09:48, 13:2 0, 15:00, 18:45.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.