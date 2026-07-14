В Одесі перевірять пляжі, що працюють без жодних дозволів

Люди на пляжі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одесі перевірять пляжі, які приймають відпочивальників без офіційного дозволу на роботу. До перевірок залучать представників профільних служб, депутатів і військової адміністрації. Водночас у мерії визнають, що зараз законних механізмів для швидкого припинення роботи таких пляжів майже немає.

Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Доступні пляжі

За словами виконувача обов'язків директора КП "Узбережжя Одеси" Дмитра Біляєва, нині в місті офіційно відкриті 35 пляжів. Із них 31 перебуває в оренді, ще чотири є комунальними. Крім того, ще чотири пляжі вже пройшли необхідні перевірки та очікують остаточного погодження документів.

Водночас ще 10 пляжних ділянок досі не отримали дозволів, але частина з них продовжує працювати та надавати послуги відпочивальникам. Серед них — окремі пляжі на Ланжероні, Відраді, в Аркадії, на Золотому березі, а також "Чайка" й "Курортний".

Експлуатація пляжів

Дмитро Біляєв пояснив, що після скасування правил експлуатації пляжів місто фактично втратило можливість оперативно впливати на порушників.

"Ми скасували правила експлуатації пляжів. Сьогодні у нас немає механізму, за яким ми можемо діяти щодо тих, хто працює без документів", — заявив Біляєв.

Він також зазначив, що комунальне підприємство може лише видавати приписи, однак не має законних підстав демонтувати шезлонги, басейни чи інші елементи інфраструктури.

"Ми не можемо просто забрати шезлонги чи інші об'єкти. Потрібні законні підстави. Зараз такого механізму немає", — додав виконувача обов'язків директора КП "Узбережжя Одеси".

Перевірка пляжів

Голова комісії Михайло Карпенчук розкритикував таку ситуацію. За його словами, місто швидко реагує на дрібних порушників, але не може вплинути на підприємців, які використовують пляжі без необхідних дозволів.

"Якось дивно виходить: бабусі, яка продає огірки на тротуарі, усе можуть вилучити. А коли без документів працює цілий пляж із шезлонгами, басейнами та барами — ми нічого не можемо зробити", — зауважив він.

За підсумками засідання комісія вирішила створити спільну робочу групу за участю депутатів, профільних служб і представників Одеської міської військової адміністрації. Вона перевірить, на яких підставах працюють пляжі без офіційних дозволів та які законні способи впливу можна застосувати.

Смерть на пляжі

Нагадаємо, питання безпеки на одеських пляжах особливо загострилося після трагедії, що сталася 23 червня 2026 року. Під час російської атаки ударними безпілотниками на пляжі "Відрада" смертельне уламкове поранення отримала 26-річна жінка, яка відпочивала біля моря. Ще один, 39-річний чоловік, дістав поранення. Після цього випадку влада знову закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно залишати узбережжя під час небезпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині завершилися пошуки 10-річної Софії Потьомкіної, яка зникла в морі понад два тижні тому. Тіло дитини знайшли біля узбережжя поблизу міста Південне. Його вже направили на судово-медичну експертизу. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Також Новини.LIVE писали, що Затока цього літа знову приймає відпочивальників, хоча курортний сезон тут проходить зовсім в інших умовах, ніж до повномасштабної війни. Пляжі офіційно залишаються закритими, але готелі та бази відпочинку працюють, а туристи продовжують бронювати номери й їхати до моря. Та якщо раніше головним питанням було, де дешевше відпочити, то тепер не менш важливо знати, чи є укриття і до чого бути готовим на місці.