В Одесі прогриміли вибухи: є пошкодження будинків

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: novosti.dn.ua

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У ніч проти неділі, 9 серпня, Одеса опинилася під обстрілом. Армія РФ завдала по місту комбінованого удару ракетами та дронами. Є пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Що відомо про обстріл Одеси вночі 9 серпня

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 03:16. Повітряні Сили ЗС України спочатку попереджали про групу БпЛА з моря в напрямку Чорноморська. О 03:31 до дронової загрози додалася балістична. О 03:32 військові попередили про швидкісну ціль на Одещині: ракета летіла північно-західним курсом. О 03:35 зафіксували декілька груп БпЛА в напрямку Чорноморська, Лиманки та Одеси. О 03:38, 03:42, 03:45, 03:52, 03:59 військові зазначали, що в повітряному просторі є ракети в напрямку Одеси, о 03:59 — попередили про загрозу для Чорноморська, а о 04:02 — повідомили про ракету на Маяки. О 04:12 знову зафіксували ракету: спочатку вона летіла на Чорноморськ, але згодом змінила курс на Маяки. О 04:15 стало відомо, що на Одесу, Чорноморське та Овідіополь летять групи БпЛА.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок атаки РФ на Одесу 7 серпня постраждав футбольний стадіон "Чорноморець". Атака пошкодила дах, трибуни, скління та фасадні конструкції. Матч української Прем'єр-ліги, який мав відбутися на цій спортивній арені, довелося перенести.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника Військово-Морських Сил ЗС України Дмитра Плетенчука писав, що росіяни регулярно запускають по Україні безпілотники з території тимчасово окупованого Криму. Окупанти застосовують мобільні пускові установки. Попри те, що Сили оборони регулярно завдають ударів по російських військових об'єктах, повністю зупинити атаки складно.