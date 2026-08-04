В Одесі пролунали потужні вибухи: Росія атакує балістикою

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Зараз, 4 серпня, в Одесі пролунали декілька потужних вибухів. Ворог знову спрямувала на місто ракети типу "Онікс". Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Що таке "Онікс"

"Онікс" — російська надзвукова протикорабельна крилата ракета. Її розробляли насамперед для ураження кораблів, однак Росія також використовує ці ракети для ударів по наземних цілях в Україні.

Ракета може летіти на великій швидкості, через що її складніше вчасно виявити та перехопити. "Онікс" запускають, зокрема, з берегових ракетних комплексів "Бастіон". Росія неодноразово застосовувала ці ракети для атак по Одеській області.

Особливістю "Онікса" є можливість польоту на дуже малій висоті на кінцевій ділянці траєкторії. Це зменшує час на реакцію засобів протиповітряної оборони.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.