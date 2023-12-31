В Одесі та області оголошена повітряна тривога
В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Це повʼязано з загрозою балістичного обстрілу на півдні України.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.
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Наразі існує загроза для південно-східних областей:
- Одеської
- Миколаївської
- Херсонської
- Запорізької
- Донецької
- Дніпропетровської
- Кіровоградської
- Полтавської
- Харківської
- Сумської
Загроза балістичного озброєння — що це
Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична – підійматися на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО над регіоном знищили шість ворожих "шахедів". Повітряний бій продовжувався сім годин.
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