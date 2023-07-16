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В Одесі терміново потрібні донори з різними групами крові: як долучитися

16 липня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі потрібні донори крові
Жінка здає кров на донорство. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 17 липня. Необхідна допомога людей з різними групами крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра у Приморському районі та на Слобідці з 09:00 до 12:000. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка — група крові 2(+), громадяни України або ВНЖ/посвідка
  • Приморський район — групи крові 1(-), 2(+), 3(+), лише громадяни України 

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Нагадаємо, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.

Також на акції "Здай кров — врятуй життя", організованої в рамках проєкту "Донор Одеса", понад 100 співробітників міських медичних закладів стали донорами крові. 

 

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