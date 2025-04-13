Аварійні відключення водопостачання в Одесі

Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі через ремонтні роботи на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 18:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт, а також упродовж дня можливі й нові відключення.



Про це у неділю, 13 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Хаджибейська дорога

вул. Республіканська

вул. Лиманна

вул. Залізнична

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

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Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря поблизу Миколаївської та Одеської областей зафіксовано активність ворожих розвідувальних безпілотників. Також ми писали, що на вулиці Спиридонівській в Одесі сталася пожежа у квартирі житлового будинку.