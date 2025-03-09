Відключення води в Одесі 9 березня: адреси та час

В Одесі відключили воду до вечора — у чому причина
Сьогодні, 9 березня, частина одеситів тимчасово залишиться без води. Причина — заплановані ремонтні роботи на мережах. Водопостачання буде обмежено на кількох вулицях міста, а повернути його планують до 15:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Левітана
- вул. Люстдорфська дорога, 146а
- вул. 1-а Лінія Люстдорфської дороги
- вул. 1-18 Лінії
- вул. Вернадського
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не запроваджували графіки відключення світла. Також ми писали, що тарифи на газ, тепло, електроенергію та воду для одеситів у березні залишаться на попередньому рівні.
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