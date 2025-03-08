Графіки світла на неділю в Одесі та Одеській області

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Станом натепер ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Проте у неділю, 9 березня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Росія змінила тактику ударів по енергетиці Одеси, тапер вони обирають менші енергооб'єкти. Так під час останніх морозів ворог вдарив по підстанції, що забезпечувала живленням насосну групу ТЕЦ, і частина Одеси залишилася ще й без тепла. Також ми писали, що вчора ввечері росіяни атакували Одесу безпілотниками та пошкодили об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.