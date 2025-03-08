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Графики света на завтра — будут ли в Одессе выключать свет

8 марта 2025 20:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики света на воскресенье в Одессе и Одесской области
Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на данный момент ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. Однако в воскресенье, 9 марта, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Россия изменила тактику ударов по энергетике Одессы, теперь они выбирают меньшие энергообъекты. Так во время последних морозов враг ударил по подстанции, которая обеспечивала питанием насосную группу ТЭЦ, и часть Одессы осталась еще и без тепла. Также мы писали, что вчера вечером россияне атаковали Одессу беспилотниками и повредили объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

Одесса Одесская область Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК графики отключений света
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