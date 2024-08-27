Втеча мобілізованих ексв’язнів на Одещині — як закінчилася історія

В'язні, які втекли. Фото: Думська

Троє військових, які уклали контракт на військову службу під час перебування в ув'язненні, а 24 серпня самовільно залишили навчальний центр в Одеській області — знайшлися. Їх виявили правоохоронці.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь" підполковник Олексій Міщенко.

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Міщенко пояснив, що військові, які втекли з частини, використали свій час на власний розсуд.

Він також заперечив інформацію про наявність у них зброї, тому здоров’ю оточуючих не загрожувало.

В ОК "Південь" зазначили, що вже 25 серпня чоловіків затримали та доправили назад до частини.

"Навіть не пройшло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони і далі залишаються", — сказав Міщенко.

Він підкреслив, що у частині буде проведена службова перевірка, а винних притягнуть до дисциплінарної відповідальності.