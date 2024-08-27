Побег мобилизованных экс-узников в Одесской области — чем закончилась история

Сбежавшие заключенные. Фото: Думская

Троих бывших узников, заключивших контракт на службу в армии, а 24 августа самовольно покинувших учебный центр в Одесской области — нашли. Их обнаружили правоохранители.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал исполняющий обязанности начальника управления по коммуникациям оперативного командования "Юг" подполковник Алексей Мищенко.

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Мищенко пояснил, что сбежавшие из части военные использовали свое время по собственному усмотрению.

Он также опровергает информацию о наличии у них оружия, поэтому здоровью окружающих ничего не угрожало.

В ОК "Юг" отметили, что уже 25 августа мужчин задержали и доставили обратно в часть.

"Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они и дальше служат", — сказал Мищенко.

Он подчеркнул, что в части будет проведена служебная проверка, а виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.