У Севастопольській бухті зафіксували новий російський десантний корабель
Росіяни перекинули в Севастополь новий десантний корабель. Відомо, що це судно типу "Іван Грен".
Про це свідчить супутниковий знімок OSINT MT Anderson.
- 2x Karakurt Class in Novo, Tsiklon still anchored near the entrance to harbor in Sevastopol (Sentinel 2 confirms)— MT Anderson (@MT_Anderson) January 6, 2024
- Ivan Gren likely in Sevastopol (Sentinel 2)
- 2x Grigorovich Class in Novo
- 2 of 3 Buyan-M in Novo
- 2x Pr 22160 with object? on Helo deck
- 3 of 4 Kilos in Novo pic.twitter.com/KkU471Cy4F
Знімок показав, що біля пірса в Севастопольській бухті розташований, ймовірно, великий десантний корабель проєкту 11711 типу "Іван Грен". Йдеться про ВДК "Петр Моргунов", який росіяни перекинули в Чорне море в січні 2022 року "для навчань".
Зазначимо, що від початку повномасштабної війни росіяни тримали корабель в бухті Новоросійська.
Що відомо про корабель
"Петр Моргунов" є другим кораблем серії 11711. Він був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року. Судно має водотоннажність понад шість тисяч тонн й можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах. На кораблі розміщено авіаційну групу, а саме два вертольоти Ка-29 і БпЛА Орлан-10 у палубному ангарі.
Нагадаємо, станом на ранок 7 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один десантний ворожий корабель. Наразі через штормову погоду ракетоносії не спостерігаються, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.
Також ми повідомляли, що ворожі Су-30, які базуються на аеродромі "Саки", загрожують південним областям України. Тому удари ЗСУ по ворожих обʼєктах в Криму продовжуватимуться.
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