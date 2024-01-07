У Севастопольській бухті зафіксували новий російський десантний корабель

ВДК "Петр Моргунов". Фото: РосЗМІ

Росіяни перекинули в Севастополь новий десантний корабель. Відомо, що це судно типу "Іван Грен".

Про це свідчить супутниковий знімок OSINT MT Anderson.

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- 2 of 3 Buyan-M in Novo

- 2x Pr 22160 with object? on Helo deck

- 3 of 4 Kilos in Novo pic.twitter.com/KkU471Cy4F — MT Anderson (@MT_Anderson) January 6, 2024

Знімок показав, що біля пірса в Севастопольській бухті розташований, ймовірно, великий десантний корабель проєкту 11711 типу "Іван Грен". Йдеться про ВДК "Петр Моргунов", який росіяни перекинули в Чорне море в січні 2022 року "для навчань".

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни росіяни тримали корабель в бухті Новоросійська.

Що відомо про корабель

"Петр Моргунов" є другим кораблем серії 11711. Він був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року. Судно має водотоннажність понад шість тисяч тонн й можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах. На кораблі розміщено авіаційну групу, а саме два вертольоти Ка-29 і БпЛА Орлан-10 у палубному ангарі.

Нагадаємо, станом на ранок 7 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один десантний ворожий корабель. Наразі через штормову погоду ракетоносії не спостерігаються, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Також ми повідомляли, що ворожі Су-30, які базуються на аеродромі "Саки", загрожують південним областям України. Тому удари ЗСУ по ворожих обʼєктах в Криму продовжуватимуться.