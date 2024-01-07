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В Севастопольской бухте зафиксировали новый российский десантный корабль

7 января 2024 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Севастопольской бухте зафиксировали новый российский десантный корабль
БДК "Петр Моргунов". Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россияне перекинули в Севастополь новый десантный корабль. Известно, что это судно типа "Иван Грен".

Об этом свидетельствует спутниковый снимок OSINT MT Anderson.

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Снимок показал, что у пирса в Севастопольской бухте расположен, по всей вероятности, большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен". Речь идет о БДК "Петр Моргунов", который россияне перебросили в Черное море в январе 2022 года "для учений".

Отметим, что с начала полномасштабной войны россияне держали корабль в Новороссийской бухте.

Что известно о корабле

"Петр Моргунов" является вторым кораблем серии 11711. Он был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года. Судно имеет водоизмещение более шести тысяч тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах. На корабле размещена авиационная группа, а именно два вертолета Ка-29 и БпЛА Орлан-10 в палубном ангаре.

Напомним, на утро 7 января в Черном море на боевом дежурстве находится один десантный вражеский корабль. В настоящее время из-за штормовой погоды ракетоносители не наблюдаются, однако ситуация может измениться в любой момент.

Также мы сообщали, что вражеские Су-30, базирующиеся на аэродроме "Саки", угрожают южным областям Украины. Поэтому удары ВСУ по вражеским объектам в Крыму будут продолжаться.

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