В Севастопольской бухте зафиксировали новый российский десантный корабль

БДК "Петр Моргунов". Фото: РосСМИ

Россияне перекинули в Севастополь новый десантный корабль. Известно, что это судно типа "Иван Грен".

Об этом свидетельствует спутниковый снимок OSINT MT Anderson.

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- 2 of 3 Buyan-M in Novo

- 2x Pr 22160 with object? on Helo deck

- 3 of 4 Kilos in Novo pic.twitter.com/KkU471Cy4F — MT Anderson (@MT_Anderson) January 6, 2024

Снимок показал, что у пирса в Севастопольской бухте расположен, по всей вероятности, большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен". Речь идет о БДК "Петр Моргунов", который россияне перебросили в Черное море в январе 2022 года "для учений".

Отметим, что с начала полномасштабной войны россияне держали корабль в Новороссийской бухте.

Что известно о корабле

"Петр Моргунов" является вторым кораблем серии 11711. Он был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года. Судно имеет водоизмещение более шести тысяч тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах. На корабле размещена авиационная группа, а именно два вертолета Ка-29 и БпЛА Орлан-10 в палубном ангаре.

Напомним, на утро 7 января в Черном море на боевом дежурстве находится один десантный вражеский корабль. В настоящее время из-за штормовой погоды ракетоносители не наблюдаются, однако ситуация может измениться в любой момент.

Также мы сообщали, что вражеские Су-30, базирующиеся на аэродроме "Саки", угрожают южным областям Украины. Поэтому удары ВСУ по вражеским объектам в Крыму будут продолжаться.