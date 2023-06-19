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В ТЦК відреагували на інцидент зі стріляниною на Одещині

19 червня 2023 18:30
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Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
В ТЦК відреагували на інцидент зі стріляниною на Одещині
Військовий квиток України. Фото: REUTERS
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

В обласному територіальні центри комплектування та соціальної підтримки підтверджують що напередодні в місті Рені за участю військкома стався інцидент. В результаті якого був здійснений постріл у небо з метою зупинити груповий тиск місцевих мешканців. Військовим командуванням призначено службове розслідування.

Про це повідомляється на Facebook сторінці Одеського обласного ТЦК та СП.

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У неділю на ринку в місті Рені в ході вручення повістки співробітниками одного з районних ТЦК та СП Одещини відбувся конфлікт між місцевими мешканцями. З метою зупинки групового тиску на військовослужбовців, один з них здійснив постріл в повітря зі стартового пістолета.

"Викликані на місце події поліцейські встановили усіх учасників інциденту, з якими нині проводять слідчі дії. Зброю, набої та інші речові докази вилучено і направлено на експертне дослідження. Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України," — йдеться у повідомленні.

Військовим командуванням призначено службове розслідування.

Нагадаємо що слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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