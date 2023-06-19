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Одеському військкому загрожує кримінальна відповідальність

19 червня 2023 11:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеському військкому загрожує кримінальна відповідальність
Правосуддя. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Інцидент, що стався напередодні в місті Рені за участю військкома, поліцейські кваліфікували як хуліганство. За фактом стрілянини правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

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Обставини інциденту

Попередньо поліцейські встановили, що між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. Під час словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив  постріл угору зі стартового пістолета.

Розслідування за фактом стрілянини

Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту, з якими нині проводять слідчі дії, та вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази, які надалі скерують на експертне дослідження.

Відповідальність за скоєне

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває слідство.

Нагадаємо, в місті Рені Одеської області  стався скандал за участю військкома. На місцевому ринку він почав стрілянину у повітря під час спроби затримати чоловіка. 

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