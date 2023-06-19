Одесскому военному грозит уголовная ответственность

Правосудие. Фото: pixabay

Инцидент, произошедший накануне в городе Рени с участием военкома, полицейские квалифицировали как хулиганство. По факту стрельбы правоохранители начали уголовное производство.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

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Обстоятельства инцидента

Полицейские установили, что между двумя представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и местным гражданином во время вручения ему повестки возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел в воздух из стартового пистолета.

Расследование по факту стрельбы

Правоохранители установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия. Также изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут направлены на экспертное исследование.

Ответственность за совершенное

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается следствие.

Напомним, в городе Рени Одесской области произошел скандал с участием военкома. На местном рынке он начал стрельбу в воздух при попытке задержать мужчину.