Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Укренерго дали графіки відключень на Одещині на завтра — деталі arrow

В Укренерго дали графіки відключень на Одещині на завтра — деталі

22 серпня 2024 22:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Графіки відключень світла на Одещині 23 серпня - ДТЕК
Енергетики дали графіки відключень світла на Одещині на 23 серпня. Ілюстративне фото: Укренерго
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області у п'ятницю, 23 серпня, не прогнозуються погодинні відключення електроенергії. Однак у разі навантаження на енергосистему — графіки будуть введені. У разі обмежень споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Читайте також:
Відключення світла на Одещині на 23 серпня.
Допис енергетиків щодо відключень на завтра. Фото: Укренерго

Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 23 серпня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 23 серпня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі немає загрози відключення у світло-сірій зоні. Однак одеситів все одно закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. Зазначимо, що енергетики закликають користуватися технікою з 11:00 до 15:00

Відключення світла Одеса 23 серпня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 23 серпня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 23 серпня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 23 серпня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Також важливі новини дня по темі:

Одеса електроенергія Одеська область електропостачання Укренерго Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:59 Клименко окреслив головні завдання у напрямку політики підтримки ветеранів

Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

22:55 Отримання статусу УБД — як це зробити через командира частини

22:33 На Миколаївщині працівник Енергоатому відмовився служити — що вирішив суд

22:31 Світло буде, але є нюанс — як завтра діятимуть графіки відключення в Києві

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

22:26 Повітряні сили показали влучний удар по позиціях росіян у Курській області

22:25 В Україні подорожчало пальне — які будуть ціни на АЗС завтра

22:21 В Укренерго дали графіки відключень на Одещині на завтра — деталі

22:04 У Харкові прогримів потужний вибух

21:59 Краще на передовій — поранений боєць Третьої штурмової пояснив, чому не хоче служити в ТЦК

22:59 Клименко окреслив головні завдання у напрямку політики підтримки ветеранів

22:55 Отримання статусу УБД — як це зробити через командира частини

22:33 На Миколаївщині працівник Енергоатому відмовився служити — що вирішив суд

22:31 Світло буде, але є нюанс — як завтра діятимуть графіки відключення в Києві

22:26 Повітряні сили показали влучний удар по позиціях росіян у Курській області

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

22:25 В Україні подорожчало пальне — які будуть ціни на АЗС завтра

22:21 В Укренерго дали графіки відключень на Одещині на завтра — деталі

22:04 У Харкові прогримів потужний вибух

21:59 Краще на передовій — поранений боєць Третьої штурмової пояснив, чому не хоче служити в ТЦК

21:33 Лише два види повісток можуть вручити на вулиці працівники ТЦК

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку