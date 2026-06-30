Вартість на комунальні послуги в Одесі: у липні тарифи зросли

Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У середині літа 2026 року життєзабезпечення Одеси проходитиме в умовах відносної стабільності, проте за деякі послуги містянам доведеться платити значно більше. Тоді як основна частина комунальних платежів залишається на попередньому рівні, у місті запроваджують літні правила для автовласників біля моря, а перевізники вже поставили нові ціни на проїзд.

Журналісти Новини.LIVE детально розібралася, які суми з'являться у липневих квитанціях одеситів.

Вивіз сміття

У липневий період тарифи на очищення міста від побутових відходів переглядатися не будуть. Водночас розцінки профільних компаній уже давно перевищили тридцятигривневу позначку за кожного прописаного мешканця. Підсумкова сума в платіжці визначається виключно організацією, що закріплена за конкретною локацією.

Тарифи для багатоповерхівок (з людини на місяць):

"Еко-Ренесанс" (Пересипський район) — 35,49 грн;

"ТВ-Серрус" (Приморський район) — близько 34,80 грн;

"Одескомунтранс" (Хаджибейський район) — приблизно 34,13 грн;

"Кліар-Сіті" (Київський район) — близько 33,99 грн.

Мешканці приватних будинків платять більше через складнішу логістику збору відходів (необхідність під'їзду до кожного двору, вузькі вулиці та додаткові витрати пального):

"Еко-Ренесанс" — 61,26 грн;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

"Одескомунтранс" — 58,89 грн;

"Кліар-Сіті" — 58,68 грн.

Жодних розпоряджень щодо здорожчання цієї послуги наприкінці червня міська влада не ухвалювала.

Плата за світло

Поточна вартість електроенергії для побутового сектору зафіксована на рівні 4,32 грн за кВт·год. Ця ставка є єдиною для більшості містян. Зменшити фінансове навантаження допомагає перехід на диференційований облік, який дозволяє вдвічі дешевше використовувати енергоємну техніку вночі:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Для активації такого формату необхідно встановити відповідний прилад обліку та погодити процедуру з місцевою компанією розподільчих мереж. Нічний запуск пральних машин чи бойлерів дає реальну можливість зберегти кілька сотень гривень бюджету.

Вартість газу

Тарифікація блакитного палива для населення Одеси у липні підпадає під дію мораторію, тому ціни залишаються незмінними:

Вартість газу (постачальник "Нафтогаз") — 7,96 грн за кубометр.

Доставка газу (компанія "Одесагаз") — 1,308 грн за кубометр.

У комерційній сфері ситуація значно складніша: за розподіл ресурсу підприємства змушені сплачувати понад 500 гривень за тисячу кубів, що свідчить про суттєве довгострокове збільшення видатків для бізнесу.

Тарифи на воду

Липневе водопостачання одесити оплачуватимуть за старими розцінками, затвердженими ще чотири роки тому. Сумарна вартість кубометра води разом із водовідведенням становить близько 35,16 грн, а щомісячний фіксований платіж за обслуговування мереж дорівнює 94,38 грн. Підприємства при цьому розраховуються за значно вищим комерційним тарифом.

Попри поточну стабільність, "Інфоксводоканал" уже підготував розрахунки нового тарифу для населення. Через здорожчання пального, матеріалів та електрики пропонується підняти ціну майже в 2,7 раза. У разі затвердження розрахунків, кубічний метр коштуватиме:

Водопостачання — 50,96 грн;

Водовідведення — 42,69 грн;

Загальна вартість — 93,66 грн за кубометр з ПДВ.

Послуги паркування

Залишити автомобіль на стандартних муніципальних парковках у центральних районах Одеси коштує, як і раніше, 30 гривень за годину. Ці правила та розцінки діють щодня з дев'ятої ранку до шостої вечора. Автовласники також мають можливість придбати довгострокові абонементи — місячний варіант коштує 2 500 гривень, а річний обійдеться у 22 800 гривень. Розрахунок на всіх майданчиках КП "Одестранспарксервіс" здійснюється виключно в безготівковій формі. Якщо водій ігнорує оплату і машина стоїть безкоштовно понад 10 хвилин, інспектори випишуть штраф у розмірі 600 гривень.

Натомість на узбережжі Одеси запроваджують окремі літні правила стоянки. Спеціальний підвищений тариф у розмірі 60 гривень за годину діятиме на прибережних майданчиках, зокрема біля пляжів "Ланжерон", "Дельфін" та вздовж Фонтанської дороги. Платний режим біля моря працюватиме у подовженому графіку — з 08:00 до 23:00. Для водіїв, які планують регулярно відвідувати пляжні зони, створили окремий прибережний абонемент на місяць за 10 000 гривень. Право на безкоштовне паркування на виділених місцях зберігається за учасниками бойових дій, водіями з інвалідністю, ліквідаторами ЧАЕС та представниками дипломатичних місій.

Проїзд у транспорті

У липні ціни на поїздки в міському електротранспорті Одеси поки що залишаються на попередньому рівні. Проїзд у трамваях та тролейбусах коштує 15 гривень. А от за одну поїздку в міській маршрутці пасажири почали сплачувати 25 гривень. Їхня вартість піднялася із 27 червня.

Окремі соціальні автобусні маршрути працюють повністю безкоштовно. Тим часом на приміських маршрутах Одеської області ціни вже підскочили в середньому на 30%. Пасажири, які їдуть з Чорноморська до Одеси (маршрут №25), тепер витрачають 65 гривень, квиток із Білгород-Дністровського подорожчав до 200 гривень, а поїздка на південь області до міста Рені тепер коштує 780 гривень.

Що в підсумку

У липні більшість комунальних тарифів для одеситів залишаються незмінними. Без змін поки що працюють тарифи на електроенергію, газ, вивезення сміття та міський електротранспорт. Водночас містянам варто стежити за можливим переглядом вартості водопостачання, адже саме ця послуга може найближчим часом відчутно зрости в ціні.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі та області сьогодні, 30 червня, запровадять погодинні відключення світла. Обмеження діятимуть у вечірній час через різке зростання споживання електроенергії внаслідок спеки.

Також Новини.LIVE писали, що на початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. За рік найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири, а вартість залежить і від району, і від типу житла. Будинки, як і раніше, залишаються найдорожчим варіантом для орендарів.