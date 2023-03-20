Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE
Щоб втекти від міської метушні та трохи розслабитися, а також помилуватися природою не потрібно далеко їздити — достатньо прийти до парку Перемоги. Тут весна вже у всій красі.
Фотографиня Новини.LIVE Юлія Браславська постаралася передати всю красу та спокій парку сьогодні.
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При вході до парку вже відчувається віяння весни. Бруньки на деревах ось-ось розпустяться і з'явиться нове листя.
Біля ставка вас зустрічатимуть граціозні та красиві лебеді, у цьому році одразу дві пари вирішили оселитися у парку. Дикі качки тут є завжди, вони з задоволенням скуштують ласощі, якщо ви їх принесете. Поряд зі своїми будиночками на воді приймають сонячні ванни черепахи.
Прогулюючись парком, зверніть увагу на велику кількість маленьких квіточок різних кольорів, вони обов'язково вам піднімуть настрій.
Але найбільше вас підкорить — квітуча сакура. Поки розцвіло лише одне дерево, але вже скоро тут буде буяння фарб.