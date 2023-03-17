Один з парків Одеси змінив свою назву
У парку Перемоги в Одесі замінили російські написи на українські. Це ще один крок до "декомунізації" міста.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
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Російські назви демонтували зі сторони площі 10 квітня та Палацу спорту. Відтепер в Одесі замість парку "Победы" є тільки парк "Перемоги".
Алеї в парку назвуть на честь військових підрозділів
На засіданні історико-топонімічної комісії було ухвалено рішення рекомендувати депутатам міськради дати назви алеям парку Перемоги. Їх планують назвати на честь військових підрозділів України, які вже рік боронять державу та охороняють наш спокій.
Перейменування на Одещині
Нагадаємо, два райони Одеси планують перейменувати. Відтак замість Суворівського може з’явитись Пересипський, а замість Малиновського — Хаджибейський.
Також після онлайн-голосування серед мешканців Ізмаїла пройшла хвиля дерадянізації. Відтепер вулиця Толбухіна в місті матиме назву Захисників Зміїного, а вулиця Краснодонська — Героїв "Азовсталі". Це рішення закріплено міською радою Ізмаїла.
Нагадаємо, в Одеській області активно перейменовують не тільки вулиці, але й назви флоту, які пов'язані з радянським або російським минулим. У рамках декомунізації буксир "Емельян Пугачев" отримав нову назву. Тепер він називатиметься на честь великомученика Іоанна Сочавського.