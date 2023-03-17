Один из парков Одессы сменил свое название

Речь идет об одном из самых больших парков города

В парке Перемоги в Одессе заменили русские надписи украинскими. Это еще один шаг к "декоммунизации" города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Российские названия были демонтированы со стороны площади 10 апреля и Дворца спорта. Теперь в Одессе вместо парка "Победы" есть только парк "Перемоги".

Аллеи в парке назовут в честь военных подразделений

На заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать названия аллеям парка Перемоги. Их планируют назвать в честь военных подразделений Украины, уже год защищающих государство и охраняющих наш покой.

Переименования в Одесской области

Напомним, два района Одессы планируют переименовать. Так, вместо Суворовского может появиться Пересыпский, а вместо Малиновского — Хаджибейский.

Также после онлайн-голосования среди жителей Измаила прошла волна десоветизации. Теперь улица Толбухина в городе будет называться Защитников Змеиного, а улица Краснодонская — Героев "Азовстали". Это решение закреплено городским советом Измаила.

Напомним, в Одесской области активно переименовывают не только улицы, но и названия флота, связанные с советским или российским прошлым. В рамках декоммунизации буксир "Емельян Пугачев" получил новое название. Теперь он будет называться в честь великомученика Иоанна Сочавского.