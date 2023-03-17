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Один из парков Одессы сменил свое название

17 марта 2023 16:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Речь идет об одном из самых больших парков города
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В парке Перемоги в Одессе заменили русские надписи украинскими. Это еще один шаг к "декоммунизации" города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Российские названия были демонтированы со стороны площади 10 апреля и Дворца спорта. Теперь в Одессе вместо парка "Победы" есть только парк "Перемоги".

Аллеи в парке назовут в честь военных подразделений

На заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать названия аллеям парка Перемоги. Их планируют назвать в честь военных подразделений Украины, уже год защищающих государство и охраняющих наш покой.

Переименования в Одесской области

Напомним, два района Одессы планируют переименовать. Так, вместо Суворовского может появиться Пересыпский, а вместо Малиновского — Хаджибейский.

Также после онлайн-голосования среди жителей Измаила прошла волна десоветизации. Теперь улица Толбухина в городе будет называться Защитников Змеиного, а улица Краснодонская — Героев "Азовстали". Это решение закреплено городским советом Измаила.

Напомним, в Одесской области активно переименовывают не только улицы, но и названия флота, связанные с советским или российским прошлым. В рамках декоммунизации буксир "Емельян Пугачев" получил новое название. Теперь он будет называться в честь великомученика Иоанна Сочавского.

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