В ДТЕК повідомили, чи будуть графіки відключень світла в Одесі на 3 лютого

Будинки в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри майбутнє похолодання, ситуація зі світлом на завтра буде не такою поганою, як очікувалося. У понеділок, 3 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо ми писали, скільки сплачуватимуть одесити за комірне у лютому. Також повідомляли скільки одесити платитимуть за воду.