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Відключення світла в Одесі — що буде завтра

21 лютого 2025 20:56
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення світла в Одесі на 22 лютого
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В суботу, 22 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Проте будуть застосовуватися обмеження для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Укренерго.

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Завтра застосують лише одну чергу відключень у такі часи: 

  • з 06:00 до 20:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання тарифів на вивіз сміття. А також про газову кризу в ПМР.

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