Відключення світла в Одесі на 22 лютого

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В суботу, 22 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Проте будуть застосовуватися обмеження для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Укренерго.

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Обмеження для промисловості та бізнесу

Завтра застосують лише одну чергу відключень у такі часи:

з 06:00 до 20:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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